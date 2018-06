Padova, moto si incendia dopo incidente: morto 30enne

Condividi

Non ce l’ha fatta Alberto Rossato, il centauro 30enne che ieri sera è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente tra Padova e Abano Terme. Prima è entrato in collisione con un’auto e successivamente la sua moto ha preso fuoco a causa della benzina fuoriuscita sull’asfalto. Rossato era stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni ed è deceduto in mattinata. La dinamica del sinistro mortale è al vaglio della polizia.

Fonte: Il Gazzettino