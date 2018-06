Reddito cittadinanza, Di Maio: «8 ore di lavoro gratis a settimana»

Condividi

Luigi Di Maio, davanti ai sindacalisti della Uil, torna a parlare di reddito di cittadinanza.«L’obbiettivo – ha detto – non è di dare soldi a qualcuno per starsene sul divano ma è dire con franchezza: hai perso il lavoro, il tuo settore è finito o si è trasformato, ora ti è richiesto un percorso per riqualificarti e essere reinserito in nuovi settori. Ma mentre ti formi e lo Stato investe su di te, ti do un reddito e in cambio dai al tuo sindaco ogni settimana 8 ore lavorative gratuite di pubblica utilità».

Resta però il nodo di dove trovare il 19 miliardi necessari per riformare i centri per l’impiego e introdurre il reddito. Intanto il ministro dell’Economia Giovanni Tria rallenta il passo: «per il 2018 i giochi sono quasi fatti. Adesso occorre agire molto rapidamente con interventi di riforma strutturale che non hanno costi e tra questi il decollo degli investimenti pubblici». Che tradotto significa che per quest’anno non c’è posto nè per la Flat Tax e nè per il reddito di cittadinanza.

Infine intervengono anche le Regioni che chiedono chiarezza sulla provenienza di questi 19 miliardi perchè è chiaro che non potranno essere ricavati esclusivamente da fondi Ue. «Leggiamo che il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, intende avviare il reddito di cittadinanza utilizzando le risorse Fondo Sociale Europeo-PLUS – ha spiegato Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria e coordinatrice della commissione Affari Europei della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome -. Le Regioni sanno bene quanto sia utile rafforzare le politiche di inclusione sociale e sostegno al reddito dei disoccupati, in particolare dei più giovani. Tuttavia il Governo deve prevedere risorse finanziarie aggiuntive e non sostitutive di quelle già assegnate dal Fondo sociale europeo per le finalità regionali e territoriali di politiche attive del lavoro, formazione professionale, lotta alla povertà, potenziamento dei servizi territoriali. Se così non fosse, in realtà non si tratterebbe di ulteriori risorse che verrebbero richieste all’Europa, ma si tratterebbe invece di risorse già assegnate che verrebbero sottratte alle Regioni e a tutte quelle politiche locali per il lavoro, l’inclusione sociale, i percorsi di reinserimento dei disoccupati e cassa integrati». (Fonte: Ansa – 13:57)