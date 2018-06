Salvini: «10 vaccini obbligatori? Inutili e pericolosi, se non dannosi»

Condividi

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante un’intervista telefonica a RadioStudio54, ha parlato di vaccini. «Garantisco l’impegno preso in campagna elettorale nel permettere che tutti i bimbi entrino in classe, vadano a scuola. La priorità è che i bimbi non vengano espulsi dalle classi. Ritengo che 10 vaccini obbligatori siano inutili e in parecchi casi pericolosi se non dannosi. Al ministro Grillo ho iniziato a parlare di questi temi».

A queste parole ha prontamente risposto il virologo Roberto Burioni, da sempre in prima fila a difendere l’utilità e la necessità delle vaccinazioni. «No, Ministro Salvini. Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi. Sono gli stessi vaccini che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. Sono i dieci vaccini che hanno salvato e salvano, in tutta sicurezza, milioni di vite. Vaccini che proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori, e pure tutti i cittadini italiani che lei ha il dovere di tutelare. Ministro Salvini, lei ha detto una cosa non rispondente al vero, perché quelli che riporto io sono fatti, suffragati da dati scientifici solidissimi. Quella che ha detto è una bugia, una bugia pericolosissima. E che a dirla sia chi ha la responsabilità della sicurezza del mio paese è una cosa che mi preoccupa molto. Fatti, e non bugie».

Successivamente Salvini ha replicato al virologo attraverso l’agenzia Dire: «io i miei figli li ho vaccinati e grazie a Dio va tutto bene, però dal morbillo ci si deve salvare, altri vaccini mi sembrano assolutamente superflui». Burioni conclude con una stoccata: «lo sfido pubblicamente a indicare quali dei 10 vaccini sono “assolutamente superflui”, indicando la bibliografia che supporta le sue affermazioni. Se non lo farà (e non potrà farlo!), avremo la certezza che il Ministero degli Interni (che deve garantire la nostra sicurezza) è in mano a un signore che racconta pericolose bugie».