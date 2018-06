Sottomarina, pronta per l’estate ruota panoramica da 33 metri

Condividi

Una ruota panoramica alta 33 metri sarà inaugurata a breve a Sottomarina, accanto alla diga. Un’attrazione turistica imponente, con una portata di 18 persone per giro, all’altezza delle altre ruote panoramiche europee. Come scrive”Around Chioggia” su Facebook e sul blog “Chioggia Azzurra“, sarà montata la settimana prossima, così da poter essere attiva nel cuore della stagione balneare.

«L’ampia visuale e la mancanza di alti palazzi e manufatti renderanno il panorama molto interessante e piacevole – ha spiegato Romeo Dalla Valle – titolare della Rides Solutions di Bergantino (Rovigo), ditta produttrice della ruota. Da parte dei titolari dello stabilimento balneare InDiga – continua Dalla Valle – abbiamo trovato la massima disponibilità e collaborazione».

(Ph: Facebook – Around Chioggia la ruota panoramica della laguna)