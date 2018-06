Treviso, prefetto: «migranti, multe a centri irregolari»

Condividi

Il prefetto di Treviso Laura Lega ha incontrato ieri il neosindaco di centrodestra Mario Conte confermandogli l’impegno della prefettura nel controllare i gestori dei centri di accoglienza per profughi. «Ho istituito una task force interna alla prefettura che in tre anni ha effettuato centinaia di controlli nei centri – sottolinea Lega in un articolo di Alessandro Zago su La Tribuna a pagina 17 – Abbiamo avviato un lavoro significativo sulla rendicontazione di tutti i servizi da parte degli enti gestori. Non sono minimamente consentiti spazi di illegalità, perché facciamo preventivamente i controlli antimafia».

«Siamo molto severi nel multare, ed è successo ad alcuni degli enti gestori, sono state irrogate anche sanzioni di decine di migliaia di euro – aggiunge il prefetto -. Ho dovuto inoltre chiudere alcuni centri, negli ultimi mesi, perché dalle verifiche che ho disposto non sono emerse le condizioni per consentire la prosecuzione dell’attività di accoglienza. Per cui abbiamo chiuso il centro e spostato le persone».