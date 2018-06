Un campione del mondo per l’Hellas Verona: Grosso nuovo mister

Condividi

L’Hellas Verona ha reso noti i dettagli del contratto con cui si è legata al nuovo mister Fabio Grosso, campione del mondo con la nazionale azzurra nel 2006. L’ex allenatore del Bari, eliminato ai playoff dal Cittadella sarà il nuovo allenatore del Verona in serie B, con il duro compito di provare a riportare in A gli scaligeri e rinvigorire la presenza delle squadre venete nella massima serie. L’anno prossimo infatti solo il Chievo rappresenterà il Veneto, mentre l’Emilia Romagna avrà ben 4 squadre: Sassuolo, Bologna, Spal e Parma, in attesa, nell’ultimo caso, degli sviluppi giudiziari.

Grosso si è legato all’Hellas fino al 2020. «Felice e orgoglioso di essere il nuovo allenatore dell’Hellas Verona – ha detto il mister -, non vedo l’ora di cominciare questa avventura. Ci vediamo presto, un saluto». Speriamo possa far esultare i tifosi veneti come lui esultò dopo aver segnato il rigore decisivo contro la Francia.

(Ph: Twitter – FansCalcio)