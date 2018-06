Venezia, caffè Florian non sarà venduto ai cinesi

Condividi

Il Caffè Florian non diventerà cinese. A confermarlo è Cristiana Rivolta responsabile del marketing della società su La Nuova Venezia a paginaa 16. Rivolta smentisce le voci di una cessione del caffè più antico d’Europa spiegando che gli accordi coi cinesi riguardano esclusivamente l’apertura di nuovi locali in Cina e Taiwan.

Lo storico caffè in Piazza San Marco non è più “veneziano” da anni: nel 2009 la famiglia Vedaldi ha ceduto il 100 per cento della Sacra srl alla “Florian Holding srl” di cui è presidente il romano Andrea Formilli Fendi, figlio di Franca Fendi. In Italia il caffè Florian ha un giro d’affari stimato di 8 milioni di euro.

(ph: inarte-blog.blogspot.com)