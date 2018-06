Vicenza, Campo Marzo: ristorante “rock’n’roll” al Moresco

Condividi

Il Caffè Moresco cambia faccia. Come scrive Nicola Negrin sul Giornale di Vicenza a pagina 12, lo storico locale nato nel 1838 situato a Campo Marzo e dato in concessione agli alpini, si trasformerà in un “american diner” stile anni ’50 sullo stile di Happy Days. Il bando è stato affidato alla società Brisbane srl di Arcugnano che ha in progetto di aprire una catena di locali di ristorazione chiamata Fonzarelli’s.

Giovani e famiglie potranno quindi godere di un immersione nel passato tra jukebox, hamburger e hot dogs, sgabelli cromati, tavolini laccati, divanetti “bombati”che appartengono all’immaginario collettivo degli anni ruggenti.

(ph: aditalia.com)