«Vicenza Ovest, si respirano sostanze mutagene e cancerogene»

Condividi

Il consigliere vicentino Giovanni Rolando (centrosinistra), ha chiesto un incontro al direttore generale Ulss 8 Berica, al prefetto, oltre che a sindaco Francesco Rucco e all’assessore regionale alla sanità Luca Coletto, per discutere della grave situazione ambientale di Vicenza Ovest dove transitano 2.500 tir e 41 mila veicoli al giorno. «La situazione sotto il profilo igienico-sanitario nei popolosi Quartieri di Vicenza ovest e segnatamente al Villaggio del Sole – Villaggio della Produttività -s. Bertilla- Viale Trento- Strada Pasubio – si legge nella lettera del consigliere – di fatto s’è andata ulteriormente aggravando, sempre più in questi anni a causa dell’inquinamento atmosferico e acustico. Oltre alle continue vibrazione del terreno che determinano stress alle persone e danno psicofisico, non consentendo una vita normale di giorno e il diritto al riposo notturno».

«Le autorità sanitaria ULSS e Sindaco, sono i primi responsabili della salute dei cittadini. Per tutelare i cittadini sotto il profilo igienico-sanitario da tempo l’Ulss di Vicenza ha sollecitato la chiusura del traffico pesante in Viale del Sole, incrocio dell’Albera, strada Pasubio con la seguente motivazione: poiché in queste zone cittadine di Vicenza “si respirano sostanze imputate di essere mutagene e cancerogene ed altre sostanze tossiche e nocive, dove altissimo è il livello d’inquinamento acustico ed atmosferico con danni auditivi e anche sotto l’aspetto neurovegetativo”».