Vicenza, Zaltron (M5S): «opposizione a Rucco, ma no al dialogo con centrosinistra»

Marca e rimarca che parla a titolo personale. Ma parla. Liliana Zaltron, professione bancaria, da due settimane non più consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Vicenza, dice la sua dopo una tornata amministrativa che ha visto i pentastellati fuori dai giochi causa auto-eliminazione (il capo politico Gigi Di Maio, tramite il misterioso “staff” della Casaleggio&Associati, ha negato l’uso del simbolo al candidato sindaco Francesco Di Bartolo e alla lista che si erano presentati, evidentemente facendo i conti senza l’oste). Oggi lei è una semplice attivista, ma ha intenzione di continuare a «portare avanti le battaglie condotte in questi anni».

Partiamo da quando, verso fine febbraio, nelle “comunarie”, le elezioni interne a livello comunale, con 39 preferenze contro 20 è diventato candidato sindaco a Vicenza l’avvocato Francesco Di Bartolo, già Ppi e IdV. Anzitutto: non eravate decisamente in pochi?

Si era pensato anche di votare online, ma si era poco prima delle elezioni politiche, e siccome bisognava avere l’autorizzazione della piattaforma Rousseau, erano impegnati su altro…

Alla Casaleggio, che gestisce la piattaforma.

Sì. Pochi, dice lei? Perchè si doveva essere presenti fisicamente.

Ma lei poi l’ha sostenuto Di Bartolo nel periodo in cui era, sia pur ancora in pectore, il candidato di tutto il movimento vicentino? Perchè non sembrava, a dire il vero.

Sì, l’ho sostenuto. L’assemblea ha deciso che il candidato era lui.

Ma lei cosa ne pensa di lui, politicamente?

Se avessi dovuto scegliere in una rosa di nomi, avrei scelto una persona che non avesse una storia politica alle spalle che non incarna la mia visione. Ha avuto più di una esperienza. Per me, per dire, nel 2013 era la prima volta. Ho deciso di impegnarmi perchè mi sono ritrovata nelle idee del M5S.

Di Bartolo comunque era più il candidato dell’altro consigliere comunale, Daniele Ferrarin, entrambi oggi non più nel Movimento. Al fianco di questi, vogliamo dirlo una buona volta?, lei ha lavorato in consiglio comunale da separata in casa.

Io ho seguito le mie battaglie, lui le sue. Anche perchè seguivamo commissioni diverse. Ma quelle principali, come Tav o Borgo Berga, eravamo insieme. Ferrarin si è staccato anni fa dal meetup storico, ma non abbiamo mai votato diversamente.

Sì ma eravate divisi, con gruppi di attivisti diversi.

Abbiamo lavorato con gruppi diversi, sì.

Ma possibile che da quando aprì il suo meetup, poco tempo dopo le comunali del 2013, nessuno dall’alto sia intervenuto per ricomporre la scissione?

Guardi, nel 2016 in una lettera di Fico e Di Maio ai meetup si diceva che assumevano una funzione diversa, che è quella di coinvolgere i cittadini ma senza necessariamente fari riferimento ai consiglieri. I gruppi di lavoro degli attivisti potevano o anche no, coincidere coi meetup.

Insomma, ogni rappresentante nelle istituzioni si dota di un suo gruppo con cui lavora.

Ma sì.

Vogliamo parlare dell’assenza di motivazioni dello staff al diniego del simbolo quest’anno? Non che sia una novità, però dal punto di vista della trasparenza, è grave.

Ho la massima fiducia nel Movimento, credo che abbiano fatto una valutazione attenta. Se ti candidi, accetti la possibilità che il capo politico possa toglierti il simbolo.

Sì ma il grave è la mancanza di motivazioni, ripeto.

No, per me non lo è. Potrebbero arrivare a breve, comunque.

C’è stato o no chi ha fatto segnalazioni da qui contro Di Bartolo, come sostiene Ferrarin?

Non ne ho idea.

Magari perchè il gruppo attorno a Ferrarin era legato al transfuga David Borrelli?

Può essere. O può essere altro, non lo so.

Gli elettori grillini cos’hanno votato, secondo lei, per il centrodestra o, come hanno chiesto Ferrarin e Di Bartolo, per il centrosinistra?

Credo che gran parte dell’alta astensione sia dovuta agli elettori del Movimento. L’endorsement di Ferrarin non doveva esserci, e noi tutti consiglieri comunali del Vicentino lo abbiamo detto. I nostri son stati a casa.

Lei continuerà a fare attività politica nel Movimento?

Certo, assolutamente. Per esempio andrò avanti sull’Oasi di Casale.

Ma scusi, con chi? Non deve riformarsi e rilanciarsi, il gruppo di Vicenza?

Lavorerò assieme ai consiglieri regionali e ai parlamentari, e mi sto già vedendo con un gruppo, e altri mi stanno contattando.

Ma non vi sembra di dover fare un autoesame sulle capacità politiche e lo spessore di chi poi, al prossimo giro, vorrete candidare? Avete cinque anni ora davanti, per prepararvi.

Non mi interessano le capacità politiche, ma tecniche. Per me è fondamentale documentarsi. Per il resto, ci “agganceremo” coi rappresentanti in consiglio regionale e in parlamento.

E con l’opposizione di adesso a Vicenza, che è il centrosinistra, dialogherete?

Hanno cambiato idee, forse? Sull’Oasi di Casale, sempre per fare questo esempio, avevo presentato all’interno di una mozione uno studio di geologi, e l’allora assessore Dalla Pozza disse che no, non c’erano fatti tali da indurre a un cambiamento di rotta. Oggi vediamo i risultati dell’indagine del Noe. Oggi sono diventati più sensibili all’ambiente?

Quindi anche nel merito, l’appoggio di Ferrarin al centrosinistra non ci stava, secondo lei.

Io mi sono trovata molto in contrasto con la maggioranza che ora è opposizione.

Ferrarin e Di Bartolo hanno partecipato l’altra sera alla prima riunione dell'”opposizione sociale” al Bocciodromo. Lei che rapporti ha con quell’area?

Io andavo là per la questione Tav. Con le associazioni come il Bocciodromo continueremo a lavorare come abbiamo fatto in questi anni.

Lei che errori ha commesso in questi anni?

Uhm no, sono abituata prima ad approfondire, come per gli esposti che ho fatto. Come quello sul fondo passività potenziali del bilancio comunale.

In pratica le cause e gli accantonamenti del Comune.

Esatto.

Ma allora perchè nelle amministrative il M5S va male, a differenza che nelle politiche?

Mah, forse perchè gli elettori guardano più alle persone, e le nostre non erano tanto conosciute. Tante iniziative nostre non sono passate in questi anni sui media, come quando chiesi di riaprire i contatori ai morosi per difficoltà economiche.

Lei ha riserve sull’accordo di programma con la Lega che ha dato vita al governo Conte, come le hanno alcuni grillini più di “sinistra”?

E’ stata la soluzione più fattibile per evitare di andare nuovamente ad elezioni.

Non mette in imbarazzo il Movimento qui in Veneto, che fa opposizione alla Lega di Zaia?

Non è cambiato niente, i temi e le lotte verranno portate avanti come prima.

Non le pare che Salvini stia rubando la scena a Di Maio?

Di Maio lavora.

E se dovesse fallire l’esperimento, vede già anche lei scaldarsi Di Battista come asso nella manica in sostituzione di Di Maio?

Prima o poi dovrà chiudersi per forza, fra cinque anni. Dibba ce l’ha dentro, l’anima del Movimento. Tornerà.