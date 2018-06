Africano fa esame della patente al posto dell’amico: denunciato

Condividi

19:25 – Cosa non si fa per gli amici. Pur di far superare l’esame a un amico, un ghanese è andato a sostenere la prova scritta al posto suo, alla motorizzazione di Mestre. Si è presentato con la carta d’identità del connazionale, convinto che la commissione non riuscisse a distinguerli.

Gli esaminatori però, leggendo che l’esaminando doveva essere alto 1 e 70 e trovandosi di fronte qualcuno che sfiora i 2 metri, si sono insospettiti. E infatti il finto esaminando è alto 1 e 90. Hanno comunque permesso all’uomo di svolgere l’esame, perfettamente superato, ma nel frattempo hanno chiamato la polizia. Il ghanese è stato denunciato per truffa, false attestazioni a pubblico ufficiale e sostituzione di persona. (Fonte: Ansa – 13:13)