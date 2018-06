«Aperture festive, Veneto con Di Maio: battaglia di civiltà per eliminarle»

Condividi

L’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato chiede un incontro con il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, dopo le ultime prese di posizione pubbliche sugli orari e i giorni di apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi. «È una battaglia che ho intrapreso da tempo insieme alle organizzazioni di categoria del settore, le organizzazioni sindacali, i comitati e i movimenti come “Domenica No Grazie – Veneto”», afferma Marcato. «Ho chiesto quindi un incontro al ministro per condividere questa battaglia di civiltà per il ripristino delle chiusure festive e domenicali, ma anche per allargare il confronto a temi di particolare rilievo per il Veneto e rappresentare le esigenze dei tanti imprenditori che hanno saputo in questi anni di crisi profonda reagire con orgoglio e determinazione tanto da portare il Veneto ai primi posti in termini di pil e di tasso di disoccupazione.

«È imprescindibile il rapporto con il governo per supportare con le migliori strategie il consolidamento e l’ulteriore crescita della nostra economia», aggiunge Marcato, che ricorda al ministro Di Maio che fin dall’anno scorso la Regione del Veneto ha costituito un Tavolo Etico con tutti i soggetti pubblici e privati interessati e con la partecipazione anche dei parlamentari veneti, che hanno sostenuto con forza l’iniziativa di disciplinare la materia. «Un’azione – conclude l’assessore – che si è altresì concretizzata attraverso la presentazione, da parte del nostro Consiglio regionale, di una proposta di legge statale finalizzata a reintrodurre l’obbligo della chiusura dei negozi e dei centri commerciali in occasione delle più importanti festività laiche e religiose».