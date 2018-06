Bassano, annuncio choc del sindaco: «non mi ricandido, troppo stress»

Condividi

Il sindaco di Bassano (Vicenza) Riccardo Poletto ha annunciato di non volersi ricandidare. La scelta ha sorpreso la stessa maggioranza. Il centrosinistra bassanese infatti pensava di aver trovato in Poletto un punto di riferimento anche per il futuro. Come scrive Raffaella Forin sul Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano, ora parte la caccia al suo erede. «Troppo stress – ha spiegato Poletto riguardo alle elezioni della primavera 2019 – ho deciso di non ricandidarmi.

Il sindaco ha addotto «motivi personali» nella conferenza stampa convocata d’urgenza. Una vicenda particolarmente impegnativa è stata quella della ristrutturazione del ponte degli Alpini, ma Poletto nega sia questo il motivo della scelta. «La voglia di continuare questa straordinaria e totalizzante avventura c’è , ma temo di non avere le risorse e le energie per continuare a fare il sindaco per altri cinque anni ai livelli attuali – ha spiegato Poletto- Per ragioni personali e di disturbi non gravi dovuti allo stress, con rammarico ho preso questa decisione. Nonostante mi sia stato chiesto da più parti di continuare, ha prevalso in me la razionalità. Certamente l’atmosfera non è serena – ha precisato il sindaco -, ma era uguale anche quattro anni fa quando ci siamo insediati. Le difficoltà incontrate – ha concluso – per me rappresentano uno stimolo. La mia rinuncia nasce dalle condizioni personali che sento venire meno».