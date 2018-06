Di Maio: «tagliare pensioni d’oro per aumentare le minime»

Condividi

«Quest’anno non ci sono i mondiali – scrive il ministro Di Maio su Facebook – ma presto avremo qualcosa da festeggiare: la fine delle pensioni d’oro e l’inizio di un’Italia più giusta». Il ministro del Lavoro annuncia direttamente sul blog “delle Stelle” tagli alle pensioni sopra i 5 mila euro: «quest’anno niente estate da nababbi per i pensionati d’oro. Vogliamo finalmente abolire le pensioni d’oro che per legge avranno un tetto di 4.000–5.000 euro per tutti quelli che non hanno versato una quota di contributi che dia diritto a un importo così alto ».

«Cambiano le cose in meglio anche per chi prende la pensione minima – spiega il ministro nell’articolo del blog -, perché grazie al miliardo che risparmieremo potremo aumentare le pensioni minime».