Ex agenti Mossad spiavano Fedez e Rovazzi

Condividi

Fedez e Rovazzi spiati da ex agenti del Mossad. Anche se può sembrare strano, questo è quanto emerge da un’inchiesta de L’Espresso che fa luce sulla “guerra fredda” in corso tra la Siae, società pubblica che gestisce il diritto d’autore, e la Soundreef, azienda privata italiana che vanta tra i suoi iscritti appunto Fedez e Rovazzi, ma anche altri artisti quali Gigi D’Alessio.

La Siae si sarebbe rivolta all’agenzia investigativa privata italiana Ify Advisory, che a sua volta si è rivolta alla Black Cube, fondata da ex agenti dei servizi segreti israeliani. Secondo la Siae sarebbero state raccolte informazioni che testimonierebbero comportamenti non ortodossi da parte della Soundreef per quanto riguarda i contratti. Ma il suo fondatore Davide D’Atri non è d’accordo:«noi paghiamo tutte le tasse dovute, siamo tranquilli».