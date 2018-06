Giordani e la “palla al piede” Coalizione Civica: quanto durerà?

Condividi

Un anno fa Sergio Giordani diventava il primo cittadino non “politico” della città di Padova. La vittoria contro l’odiato “viso pallido” di Cittadella ex sindaco Massimo Bitonci avvenne grazie ad un fronte comune con l’astro nascente Arturo Lorenzoni, che nel giro di pochi mesi aveva contribuito a far nascere un movimento di cittadini di sinistra chiamato Coalizione Civica. Giordani e Lorenzoni, senza tessere politiche, illuminati dal civismo, si sono messi a disposizione della città perché la amano e che avrebbero fatto ritornare l’armonia tra tutti perché ogni scelta deve essere trasparente e partecipata. I cittadini padovani premiarono questi slogan ripetuti prima e durante quest’anno di amministrazione, quasi come una canzonetta. Ma se i ritornelli son facili da ricordare e da far entrare nella testa, sono le strofe ad essere le più complicate da scrivere, da imparare e da far piacere.

Di strofe complicate i padovani ne hanno viste molte quest’anno. Tra le più importanti hanno assistito ad una tiritera sul tema del nuovo polo ospedaliero per cui, dopo averle provate tutte per far passare una linea di “nuovo su vecchio” scritta nel programma, si è dovuto firmare un pre-accordo di costruzione sul sito a Padova Est, proprio sulla base del progetto presentato proprio dall’ex sindaco Bitonci, che per inciso comprendeva anche parte del piano per l’attuale ospedale, proprio come scritto nel pre-accordo. Quando poco tempo fa si è dovuto affrontare l’arrivo del colosso del fai da te Leroy Merlin, che, mettendo sul piatto una trentina di milioni riqualifica la zona degradata da tempo dell’ex macello, si è dovuto ricorrere a scrivere una strofa, che è risultata stonata non solo rispetto al programma, ma soprattutto a quei comitati (cinquemila firme, non quattro cani sciolti) vicini proprio a Coalizione Civica, che speravano in un maggiore ascolto e partecipazione.

C’è da riconoscere che strofe più melodiche sono state trovate in occasione della cacciata dei francesi dalla Fiera e nella ripresa del progetto di Ivo Rossi riguardante il nuovo auditorium, ma in realtà più che guardare alla musica scritta in quest’anno è forse più utile notare che per arrivare a presentare delle grandi opere si sia sempre ricorsi al vecchio metodo della politica: il compromesso, per cercare di trovare la quadra tra le varie anime che sostengono l’amministrazione, soprattutto in relazione al programma con cui ci si era presentati agli elettori. In maggioranza è infatti evidente che Coalizione Civica, con i suoi metodi pseudo-partecipativi, più che un sostegno si è rivelata una palla al piede.

È un movimento che non accetta imposizioni, non riconosce leader e che non riesce a dare garanzie, tanto è vero che in assemblea si decide per una linea, che poi viene o disattesa, o non riconosciuta da chi deve poi votare in Consiglio. Giordani e la sua area devono fare i conti con questa liturgia, che a lungo andare rischia di bloccare i progetti e di creare tensioni, anche se il sindaco stesso garantisce sempre che tutti vanno d’amore e d’accordo perché tutti lavorano per il bene della amata città. E siamo tornati così al solito ritornello. Vedremo come proseguirà la canzone, se le strofe verranno scritte in altra maniera. Al momento pare un’aria già sentita, che gli elettori conoscevano bene a differenza delle promesse di nuova musica uscite un anno fa dalle urne.