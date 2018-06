Incidente hot per la Ferragni, Fedez si scusa

Condividi

Il rapper Fedez ha postato un video come storia di Instagram in cui si vedeva la Ferragni senza mutande sfoggiare il suo lato B, ma anche intravvedere o almeno immaginare un po’ di lato A. La storia è stata subito rimossa, sperando che i fan non l’avessero vista,tanto che in molti si sono chiesti per ore che cosa nascondesse la misteriosa storia nascosta. I più lesti però sono riusciti ad ammirare le intimità della Ferragni, tanto che sono stati i suoi stessi fan a fargli notare che dietro di lui e il cane, mentre girava il video, si vedevano le parti intime della compagna.

La fashion blogger si sarebbe infuriata con il compagno e futuro marito, che è stato costretto a fare pubblica ammenda, sempre sul tribunale dei social. «Lo so, ho caricato una storia che non avrei dovuto caricare – ha detto il rapper su Instagram -, ma non me ne sono accorto. In questo momento Chiara è incazzata con me. Se mi volete bene non ricaricate la storia che ho cancellato, lo so che non posso dirlo. Però, amore come vedi mi sto prodigando per evitare. Amore scusa».

(Fonte: Ilgiornale.it)