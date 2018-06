Jesolo, sesso sul pontile. Sindaco: «sono giovani…»

Condividi

Il sindaco di Jesolo (Venezia) Valerio Zoggia (in foto) non si scompone riguardo al video che ha fatto il giro del web in cui due persone in pieno giorno sono state travolte dalla passione e hanno fatto sesso sul ponte dei tuffi pericolosi al lido.

Come scrive Giovanni Cagnassi su La Nuova Venezia a pagina 34, il sindaco ha minimizzato: «non hanno fatto nulla di male, sono giovani e in preda alle tempeste ormonali».