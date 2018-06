“Le nuvole e i soldi”: anche la Einaudi ci ha tradito…

Condividi

Certe volte ci vorrebbe un gesto plateale, di massa. Come andare tutti insieme in libreria e dire “adesso, ridateci i nostri soldi”. Eh sì, perché alcuni autori commettono vere e proprie truffe di carattere letterario. Le case editrici che li pubblicano, poi, si dimostrano scaltre e senza remore. Il punto è che, se un simile atteggiamento fosse assunto da un piccolo medio editore con il bisogno di fare cassa, la cosa risulterebbe forse comprensibile o, se non altro, si sarebbe maggiormente disposti a soprassedere. Tale franchigia morale non può certo valere però per la storica casa editrice Einaudi, o, perlomeno, non quando pubblica delle sconcezze che vanno a inquinare la prestigiosa collana bianca. Anzi, in un simile caso, la tolleranza dovrebbe essere pari a zero.

In rare occasioni l’editore di poesia più famoso d’Italia si era spinto tanto in basso come con l’ultima uscita, Le nuvole e i soldi di Tiziano Scarpa. Si tratta di un testo da portare quale esempio del fatto che non basta essere un narratore conclamato per essere un poeta. Non ci si può nascondere dietro l’andare a capo ogni tanto. La poesia è una cosa seria che nulla ha a che fare con certe altre abilità. Bisogna avere il dono e Scarpa, senza ombra di dubbio, non lo possiede. Ma è un nome, quindi uno spazietto d’ufficio glielo si trova sempre. Tuttavia, finché si faranno scelte simili per vendere cinquanta testi in più, non ci si lamenti se i lettori più attenti e meno ruffiani sceglieranno di manifestare la propria indignazione.

Venendo al punto: Scarpa, che pure non mancherebbe dell’intuizione – la poesia necessita di un radicale mutamento delle tematiche, in conformità al tempo presente –, è del tutto incapace di esserne il volano. Ben venga il rifiuto di ogni retaggio aulico, del petrarchismo mai realmente superato, ma la poesia è poesia e non sciatteria. Grandi nomi in Italia, Europa e America hanno segnato una svolta nel mondo dei versi, da Michel Houellebecq a Simone Cattaneo. Scarpa evidentemente non li conosce, oppure fa lo gnorri e si siede impunemente accanto a loro, occupando uno spazio che non merita.

E così ci propina un libro – anche piuttosto lungo – che manca totalmente di mordente, imbarazzante come solo i pensierini della domenica scritti alle elementari e riletti a distanza di quarant’anni. “Rimasto solo a casa/ per una settimana/ senza dirlo a nessuno/ tosse squassante vomito/ senza mangiare senza medicine/ a letto tutto il giorno/ febbre altissima incubi/ anzi direi deliri/ era il duemila credo/ quando guarisco leggo i notiziari/ epidemia letale/ vittime in tutta europa/ parecchi morti i sintomi/ tosse squassante vomito/ febbre altissima eccetera/ rischi molto elevati/ correre in ospedale/ non sottovalutare/ la morte mi ha scopato/ per una settimana/ ma poi ha deciso di mollarmi/ non valgo granché come amante”. Questo un esempio degli sforzi di Scarpa in qualità di poeta. Ma questa non è poesia, casomai una simpatica goliardata con cui intrattenersi nel dopocena. La morte vista come un’amante è roba da terza media superata a stento… E, se non le ha dimostrato di valere granché tra le lenzuola, certo non si deve essere riscattato ai suoi occhi dedicandole simili versi.

Houellebecq che scrive degli esclusi dal privilegio dell’amore e del piacere sensuale, ma persino il Bukowski più dimesso e, forse proprio per questo, meglio riuscito, hanno un loro insindacabile pathos, una forza trascinante che attraversa le righe delle loro liriche come la corrente impetuosa di un fiume. In Le nuvole e i soldi è tutto stentato, raffazzonato, privo di slancio. Non c’è un passo che resti in mente. Persino quando Scarpa cerca la soluzione grafica particolare, innestando una poesia in mezzo a una frase che si ripete ossessivamente lungo tutta una pagina, si fatica a pensare a qualcosa di più di “ma questo crede davvero di essere originale?”. E, infatti, originale non è. Sono trovate di cinquant’anni fa, che già allora non avevano alcun senso, e si sperava solo fossero state riposte tra gli scaffali a marcire insieme alla carta che le ospita. Lo sperimentalismo, il rifiuto di un canone, hanno senso quando si ha qualcosa di inedito da proporre. Ma cosa ci sarebbe di nuovo in una poesia come quella che trovate qui di seguito?

Quando una casa editrice con una tradizione alla spalle, che ha pubblicato i più grandi poeti italiani e non solo, da quasi un secolo a questa parte, poi dà alle stampe cose simili, non si può far finta di niente e lasciar correre. Einaudi ha una responsabilità e soprattutto abbastanza soldi, tanto per ironizzare sul titolo del volume, da potersi permettere di non cedere alla commercialità più ingiustificata che porta a dire “sì, questo lo stampiamo perché comunque ha già un suo pubblico consolidato”. No, Einaudi no! Almeno tu! Per favore, non ci tradire!