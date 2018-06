Noi che credevamo in BpVi: «amarezza per non reintegro Carreri»

Condividi

Pubblichiamo una nota dell’associazione Noi che credevamo nella BpVi e Veneto Banca sul diniego del Csm al rientro dell’ex magistrato Cecilia Carreri (clicca qui per leggere).

Apprendiamo in queste ore della decisione da parte del CSM di negare il rientro dell’ex magistrato Cecilia Carreri. Esprimiamo la nostra amarezza per tale decisione senza entrare nel merito, ma facciamo una semplice considerazione: è infatti indiscutibile il fiuto che l’ex magistrato ha dimostrato nell’indagare su una vicenda quella di Popolare di Vicenza che all’epoca della sua inchiesta sembrava un regno ovattato e dorato. Quel fiuto di indagare avrebbe potuto evitare l’abisso della banca e il disastro economico del nostro territorio. Evidenziamo comunque che un processo penale è oggi in corso e ci dichiariamo come associazione assolutamente disponibili ad ascoltare e validare qualunque suggerimento in merito l’ex magistrato volesse fornirci.