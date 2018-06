Padova, tour della salute contro fake news

Condividi

Domani dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20 in piazza Garibaldi a Padova, in collaborazione con “Mutua Sanitaria Cesare Pozzo” ci sarà lo stand del “tour della salute“.

Dalla prevenzione contro le malattie croniche allo stile di vita sano, saranno diversi i temi affrontati, come per esempio quello della fake news e come difendersi da esse. Lo scopo dell’associazione che gira le città d’Italia è ovviamente quello di sensibilizzare l’opinione pubblica.

(Ph: Facebook – Tour della salute)