Pfas in Adriatico, Zanoni (Pd): «Zaia rafforzi monitoraggi»

«Le vongole rappresentano un’attività utile non solo per il Delta del Po, ma per tutta l’economia regionale» Lo afferma in un comunicato Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, primo firmatario di un’interrogazione, dopo il caso dei livelli di pfoa riscontrati a Milano nelle vongole. «La scoperta di partite contaminate da Pfas – scrive Zanoni -, le sostanze perfluoroalchiliche che già hanno contaminato migliaia di cittadini in particolare del Vicentino, ci preoccupa non poco. Quali controlli e monitoraggi intende fare la Regione, che su Pfoa e Pfas si è mossa con un imbarazzante ritardo?».

«Non vogliamo fare allarmismi, ma anche il direttore dell’Ispra ha evidenziato la necessità di monitorare la situazione per quanto riguarda gli effetti, a lungo andare, sulla sicurezza alimentare e sull’ambiente. È quindi necessario – prosegue Zanoni – capire in tempi brevi come intervenire, evitando di mettere in ginocchio un settore che localmente garantisce un fatturato annuo di circa 15 milioni. Siamo sempre in attesa che l’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, definisca meglio i livelli di tollerabilità sia per l’ambiente che per la salute. Vista la presenza sempre maggiore di queste sostanze a causa dell’inquinamento, crediamo che la Regione dovrà rivedere l’analisi della catena alimentare. Nel frattempo chiediamo a Zaia di attivarsi per rafforzare controlli e monitoraggi anche su vongole e molluschi del Delta. Questo inquinamento – conclude il consigliere – deve vedere allargarsi sempre di più il fronte di chi lo combatte, comprese le categorie produttive in ballo, e non solo chi da sempre lotta per un ambiente migliore, troppo spesso con pochi alleati».