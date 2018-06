Rimborso a soci ex BpVi-Vb, la proposta di Guadagnini

Condividi

Antonio Guadagnini, consigliere regionale di “Siamo Veneto” ha presentato una risoluzione sul tema dei rimborsi ai soci truffati nell’ambito del crac delle ex popolari venete, Veneto Banca e Banca popolare di Vicenza. «L’allargamento di deficit può essere bilanciato dalle tasse in più che verserà Intesa – ha spiegato Guadagnini -. Con un miliardo di euro di uscita in più, portando il deficit previsto quindi a 5,7 miliardi, il governo potrebbe davvero rimborsare tutti gli ex azionisti di BpVi e Vb».

Come riporta Il Giornale di Vicenza a pagina 9, secondo Guadagnini lo Stato si è preso carico del debito di Intesa, che ammontava a 4,7 miliardi. «Perché non accollarsene un altro – si chiede il consigliere – per rimborsare migliaia di ex soci che hanno subìto una palese ingiustizia?».