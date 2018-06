Scoppia l’estate, arriva il meteo zanzare

Condividi

L’estate è bella per i suoi colori, ma spesso porta anche disagi. Per esempio le zanzare. Vape Fuoundation ha inventato l’app “meteo zanzare” scaricabile sul telefono per conoscere le zone con maggiore rischio d’infestazione, soprattutto per la presenza della zanzara tigre, in relazione anche a un determinato periodo. La provincia di Venezia per esempio ha 4 “stelle” (in realtà il simbolo è quello di una zanzara) per il periodo dal 25 giugno al 1 luglio. Ma a differenza degli alberghi, è una cosa negativa. Indica infatti una grande presenza di zanzare. L’app indica “estrema cautela” per il caldo.

Rovigo è messa peggio e forse va evitata fino a settembre, dato il segnale di “pericolo”. A Verona le zanzare scendono a 3, così anche a Vicenza. A Treviso la presenza diminuisce ancora scendendo a due zanzare, ma rimane il “pericolo” per il caldo. Belluno è decisamente il posto dove andare la settimana prossima: una sola zanzara e nessun disagio per il caldo.