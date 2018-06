Maturità, terza prova con “aiutino”: 3 su 5 sanno già le materie

Condividi

19:03 – Si chiude un’epoca nella struttura degli esami di maturità. Quest’anno infatti è l’ultimo anno del cosiddetto “quizzone” della terza prova. Dal 2019 rimarranno solo prima e seconda prova, più gli orali. Questo è un week end di studio matto e disperatissimo per 1500 maturandi impegnati lunedì e mercoledì con l’ultimo esame scritto prima degli orali.

Secondo un sondaggio di Skuola.net 3 ragazzi su 5, nonostante il divieto, hanno ricevuto informazioni dai professori sulle materie che comporranno il test a domande multiple. In alcuni casi hanno saputo addirittura le domande. 6 studenti su 10 hanno però dichiarato che in questo week end si chiuderanno in casa a studiare. (Fonte: Ansa 22/06 18:10)