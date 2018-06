Vicenza, ecco gli assessori di Rucco

Condividi

A mezzogiorno Francesco Rucco, nuovo sindaco di centrodestra di Vicenza, ha presentato la sua giunta, composta da 9 membri, tra cui 4 donne. Proprio da loro è partito nell’elencare nomi e deleghe: Cristina Tolio sarà assessore all’istruzione, alla formazione e all’edilizia scolastica e rapporti con l’Università. Silvia Maino invece sarà assessore alla famiglia e alla comunità (interventi sociali, politiche abitative, famiglia, rapporti con le associazioni di volontariato, immigrazione, politiche per l’integrazione). Allo stesso Rucco andranno le deleghe alla sicurezza urbana, attività culturali, rapporti con le istituzioni culturali, relazioni istituzionali, sviluppi del progetto del Parco della Pace, informazione e comunicazione istituzionale). Matteo Tosetto (Forza Italia) sarà vicesindaco e assessore alla risorse economiche (bilancio, entrate, rapporti con le aziende partecipate, democrazia partecipativa, tutela e benessere degli animali, decentramento amministrativo, rapporti con le associazioni di quartiere). Matteo Celebron, segretario cittadino della Lega, è invece il nuovo assessore alle attività sportive (gestione impianti sportivi, innovazione tecnologica, semplificazione amministrativa, protezione civile). Claudio Cicero, già membro della mini-giunta e già al lavoro sulla viabilità sarà assessore alle infrastrutture (mobilità urbana, trasporti, lavori pubblici, infrastrutture, verde pubblico, arredo urbano).

Ecco gli altri nomi: Isabella Dotto alla trasparenza (patrimonio, affari legali, contratti, trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, protezione dati personali). Valeria Porelli alla risorse umane (risorse umane, organizzazione, pari opportunità, servizi demografici), Lucio Zoppello al territorio (urbanistica, pianificazione e riqualificazione del territorio, edilizia privata, protezione dell’ambiente). Infine Silvio Giovine alle attività produttive (commercio e attività produttive, turismo, valorizzazione del centro storico, coordinamento di eventi e manifestazioni, politiche del lavoro, agricoltura). Il sindaco Rucco ha evidenziato come la giunta sia composta da persone giovani, ma con esperienza: «l’età media è di 45 anni – ha detto Rucco – . In Austria ci sono ministri di 30 anni – ha scherzato -. Io stesso ho 44 anni. Non ci manca l’esperienza – ha precisato – . I componenti della giunta hanno avuto ruoli di governo ed esperienza nel campo civile e amministrativo». La trasparenza è un punto importante, tanto che il sindaco le ha dedicato un assessorato: «su questo non faremo sconti a nessuno». A lui invece va la delega alla sicurezza, con particolare attenzione ai parchi: «ho chiesto di trattenere alcune deleghe – ha spiegato – non per protagonismo, ma perché voglio metterci la faccia sulla percezione che i cittadini hanno della sicurezza in città, che deve cambiare».

(Ph: Facebook – Città di Vicenza)