A luglio riapre Gardacqua, unica piscina della costa veronese

Gardacqua, l’unica piscina della costa veronese del lago di Garda, dotata anche di servizio Spa, riaprirà in luglio. Come scrive Annamaria Schiano sul Corriere di Verona a pagina 7, queste piscine hanno avuto trascorsi burocratici lenti e movimentati. La struttura ha 12 anni e bisognava sistemarla, ma nel frattempo una società ha fatto ricorso in tribunale.

La società Gardacqua reclama ancora 11 milioni dal Comune. Dopo sei mesi dall’assegnazione del bando per la nuova gestione, finalmente la struttura apre, con un ritardo rispetto all’inizio della stagione estiva.

(Ph: Facebook – Gardacqua)