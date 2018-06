Aggressioni a scuola, maestro insultato dalla madre di una collega

Condividi

Insultato e quasi aggredito dalla madre di una collega. È accaduto a un insegnante di Camposampiero (Padova) durante gli esami di terza media. Come scrive Martina Mazzaro sul Mattino a pagina 37, la donna gli si è avvicinata fuori dalla scuola e prima lo ha preso a male parole e poi ha tentato di mettergli le mani addosso.

L’uomo è stato il tutor della figlia della donna. La docente infatti ha finito l’anno di prova e dovrà essere valutata dalla commissione. Secondo la donna il professore non ha aiutato abbastanza la figlia, che è dovuta intervenire in prima persona per dire alla madre di calmarsi.