Caso acque trevigiane, lettera a Mattarella: «faccia chiarezza»

Giacomo Pelagatti è un chimico veneziano che quattro anni fa presentò ai carabinieri del nucleo operativo ecologico un esposto, pubblicato da Vvox l’8 marzo 2018, per denunciare che, a suo avviso, le analisi sulle acque dei comprensori di Treviso, Castelfranco, Asolo e Montebelluna sarebbero state artefatte. L’azienda che ha effettuato le analisi ha negato, e così l’Ats, la società pubblica responsabile del servizio idrico. Pelagatti ha scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella una lettera per chiedergli di fare chiarezza sull’archiviazione del fascicolo d’indagine aperto in seguito alla sua denuncia.

“Illustrissimo Presidente,

mi rivolgo a Lei in quanto alto Garante della Costituzione e soprattutto di Presidente del Csm. Più nel dettaglio, nel ricostruire i fatti oggetto della mia doglianza, le faccio presente che il 12 febbraio 2014 il sottoscritto presentava presso il Noe di Treviso un dettagliato esposto relativamente a fatti, anche di rilevanza penale, collegati ad alcune condotte tenute all’interno dei Laboratori Giusto di Oderzo in provincia di Treviso. Della vicenda, pur a qualche anno di distanza, si è occupata anche la stampa veneta. Sempre dai media il sottoscritto veniva a conoscenza del fatto che il procedimento penale originato dall’esposto del sottoscritto e dalle dichiarazioni del sottoscritto al Nas di Treviso in data 30 maggio 2016 come persona informata sui fatti, era stato archiviato.

Venuto appunto a conoscenza della cosa, con formale richiesta indirizzata al Tribunale di Treviso e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso chiedevo di poter visionare il fascicolo archiviato. Con documento a firma del dottor Gianluigi Zulian nella sua veste di Giudice per le Indagini Preliminari mi veniva risposto che il sottoscritto non era in possesso del titolo giuridico per accedere al fascicolo originato, lo ribadisco ancora, da una serie di segnalazioni inviate dal sottoscritto alle autorità competenti in ragione di alcuni fatti di estrema gravità per la salute pubblica e anche per la corretta gestione della cosa pubblica. Devo ammettere che tale diniego, la cui sostanza giuridica mi sfugge, mi ha lasciato particolarmente interdetto soprattutto alla luce della gravità di quanto da me denunziato rispetto alle condotte tenute dai Laboratori Giusto presso i quali avevo lavorato dal primo settembre 2012 al 03 marzo 2013: permanenza che mi ha dato la possibilità di essere testimone diretto di quanto accadeva.

Fatte tutte queste considerazioni mi pareva doveroso procedere per chiedere copia del fascicolo al fine di conoscere almeno le motivazioni che hanno portato l’Autorità Giudiziaria a concludere in questa maniera. Lungi dal voler sindacare la scelta del gip sul piano giuridico, è altresì vero che tale condotta potrebbe gettare non poche ombre sulla bontà con cui le indagini e gli accertamenti di specie sono stati condotti. Gentilissimo Presidente, con la presente mi appello alla Sua persona e alle Sue funzioni per chiedere che sulla vicenda sia fatta chiarezza fermo restando che, in ossequio dei Diritti ma anche dei Doveri che la Costituzione impone anche ad un semplice cittadino come me, il sottoscritto procederà nella sua battaglia”.