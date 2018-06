Doppia tragedia sulle strade del Padovano: 2 morti e 5 feriti gravi

Condividi

Notte di sangue sulle strade del Padovano. A Cittadella, in località Santa Croce Bigolina (Padova), un’auto di grossa cilindrata con a bordo dei giovanissimi che tornavano dalla sagra si è schiantata in un fosso dopo essere uscita di strada in una curva. Un 18enne di Tezze sul Brenta (Vicenza), Giacomo Dalla Rosa, ha perso la vita. Feriti gravemente i suoi 4 amici. Come riporta il Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 5, il più grande di loro aveva 20anni, ma secondo gli inquirenti nessuno di loro avrebbe potuto guidare un’auto del genere.

Più o meno alla stessa ora, le 3 di notte, a Villa del Conte (Padova), un giovane di 29 anni di origini romene si è schiantato frontalmente contro un’auto guidata da un 68enne. Ion Ungueranu doveva sposarsi a breve, ma ha perso la vita nel tragico schianto. L’altro uomo invece è gravemente ferito.