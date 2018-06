Ex vicepresidente BpVi: «fondo ristoro? Non darei nulla ai soci»

Condividi

Salvatore Bragantini, ex commissario Consob e ultimo vicepresidente della Banca Popolare di Vicenza, a margine dell’anniversario della liquidazione delle due ex popolari torna a parlare della vicenda del crac. In un’intervista al Corriere del Veneto nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 17, sostiene che BpVi avesse già creato degli strumenti paracadute per i soci, che però sarebbero stati rifiutati. Di conseguenza si ritiene contrario al fondo per i risparmiatori e azionisti imbastito dallo Stato.

Secondo Bragantini la banca non era insolvente e la soluzione sarebbe stata la fusione con Veneto Banca. Le responsabilità secondo l’ex vicepresidente vanno cercate a monte, non in quell’ultimo cda che cercò di arrivare al salvataggio, senza riuscirci.