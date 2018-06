Migranti, Conte: «superare trattato di Dublino»

Condividi

Il premier italiano Giuseppe Conte ha presentato oggi la proposta italiana per fronteggiare l’emergenza migranti. L’idea si articola in 6 premesse e 10 obiettivi. C’è il no alla proposta francese di hotspot nei Paesi europei. L’alternativa italiana sono centri di accoglienza in altre zone e non solo in Italia e Spagna.

Il punto più importante però è il trattato di Dublino, che secondo Conte va «completamente superato» in quanto chi arriva in Italia deve poter essere reindirizzato anche in altri Paesi: la spartizione, secondo il governo, deve essere equa. Le reazioni degli altri Paesi alle proposte italiane sono state tiepide, se non ostili. Il premier spagnolo Sanchez ha parlato di «egoismo nazionale» nel nostro Paese, Macron ha detto che «non prende lezioni da nessuno» e la Merkel ha ribadito la sua speranza negli «accordi bilaterali e trilaterali».

(Fonte: Rainews.it)