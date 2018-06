Migranti, Lannutti (M5S): «affondare navi ong di Soros»

Condividi

Il senatore del Movimento 5 Stelle Elio Lannutti su Twitter ha scritto un post in cui propone di «affondare» le navi ong finanziate da Soros. In un altro Tweet ha poi spiegato che le vite umane vanno salvate, ma bisogna eliminare i trafficanti.

Migranti: credo che di questo passo, le Ong finanziare da Soros ed altri ideologhi della sostituzione etnica, oltre ad essere bandite dovranno essere affondate. Tolleranza zero! https://t.co/7goq1oGGwY — Elio Lannutti (@ElioLannutti) 23 giugno 2018

Non sono mancate le reazioni negative degli utenti.

Stiamo parlando dei trafficanti di essere umani. Non affondare ma salvare gli esseri umani. Affondare o interdire le navi pirata, trafficanti di disperati https://t.co/UWFXiWDcA4 — Elio Lannutti (@ElioLannutti) 23 giugno 2018

Su Facebook il senatore ha poi chiarito meglio la sua posizione sui migranti: «siamo stati emigranti, ed anche io tra loro. Ma non è più tollerabile accogliere tutti e da soli, alimentando le finalità poco nobili dei trafficanti di esseri umani e dei governi e politici miopi, che fanno affari sulla pelle dei disperati (guadagnando di più che con i traffici di droga- mafia capitale). Occorre – aggiunge Lannutti – poi bandire Ong, alcune con navi pirata, che si appostano ai confini libici fungendo da taxi dei disperati, tanto l’unico “porto sicuro”, sono solo quelli italiani. Se altre Ong volessero continuare nei loro “soccorsi umanitari” devono essere obbligate a portare i migranti nei Paesi che hanno loro rilasciato la licenza per navigare, contraddistinta dalla “bandiera“. Chi come me – ha concluso – ha fatto l’emigrante (con tanto di permesso di soggiorno), per pagarsi gli studi, nei paesi dove era vietato, in alcuni locali pubblici, l’ingresso “ai cani ed agli italiani”, guadagnandosi la vita nei cantieri ed in tanti altri mestieri col sudor della fronte, non può essere “razzista“. Solo superando egoismi e presunte egemonie (la Francia di Macron, ha chiuso le frontiere con l’Italia persino ai minori respinti a Ventimiglia, violando Schengen nel silenzio tombale e con la complicità europea) si potrebbe riuscire a salvare ciò che resta dell’Unione europea».