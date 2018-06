Non va in bagno, rischia la vita per i videogames

Condividi

Alla dottoressa che lo ha operato all’intestino, che gli si è deformato, il bambino di 10 anni diventato un caso clinico ha raccontato che per giorni è stato attaccato ai videogiochi anche 8 ore di fila, ignorando gli stimoli corporei. A forza di tenersi la pipì e la popò, in poche parole, (e forse stando anche a digiuno?) il bambino ha rischiato di morire.

“World of Warcraft”, “Call of Duty” e “Fifa” erano i suoi giochi preferiti che lo tenevano impegnano per lunghissime ore. Possibile che i genitori non abbiano mai detto niente? Nella storia che la pediatra di Londra ha raccontato in una conferenza non vengono menzionati.

(Fonte: Unionesarda.it)