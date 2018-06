«Padiglioni e fontana da 12 metri a Campo Marzo»

Condividi

Galliano Ceola, costruttore vicentino, si propone come artefice di un progetto di riqualificazione di Campo Marzo, da presentare al nuovo sindaco di centrodestra Francesco Rucco. Come scrive Franco Pepe sul Giornale di Vicenza a pagina 21, il progetto risale agli anni Sessanta e prevede la costruzione di padiglioni e una fontana alta 12 metri.

«Costruirei una serie di padiglioni alti dal terreno 6 metri e 50 in cui far ammirare la produzione artigianale del nostro territorio – ha spiegato Ceola -. Poi arricchirei gli spazi con una fontana alta 12 metri dagli zampilli colorati. Amplierei viale Verdi, eliminando le orrende siepi attorno al parcheggio, per ricavare un suggestivo percorso-passeggiata. Finanzio io – promette – i lavori».