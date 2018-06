Parco Alta Lessinia, ambientalisti: «legge regionale incostituzionale»

Condividi

Le associazioni ambientaliste Italia Nostra, Legambiente, Lipu e Wwf di Verona stanno considerando l’ipotesi di ricorrere alla Consulta per incostituzionalità riguardo alla nuova legge regionale in materia di governo e conduzione dei parchi. Come scrive Vittorio Zambaldo su L’Arena a pagina 31, Lorenzo Albi di Legambiente e Chiara Tosi di Lipu sono sul piede di guerra. A rischio secondo loro la conservazione e la biodiversità. Nel territorio veronese l’attenzione è sul parco dell’Alta Lessinia e a preoccupare gli ambientalisti è l’arbitrarietà della gestione.

«L’articolo 6 della legge è palesemente incostituzionale – spiga la Tosi – dove non si specifica che il presidente del parco debba avere necessariamente competenze in materia naturalistico-ambientale mentre è una palese forzatura -continua – considerare l’organizzazione amministrativa dei parchi come “valorizzazione di beni culturali e ambientali” affidata, questa sì, dalla Costituzione alle Regioni».