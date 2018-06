Shock nel calcio a 5: chiude la Luparense, la Juventus del futsal italiano

Condividi

È stato come se la Juventus avesse chiuso il giorno dopo la fine del campionato. In scala, il ritiro della Luparense annunciato il 19 giugno con una lettera aperta dal presidente Stefano Zarattini, ha provocato uno shock nel mondo del Calcio a 5 nazionale.

Perché la società di San Martino di Lupari, centro dell’Alta Padovana, non ostante quel suo bellissimo nome da club di paese e non certo da top team, è la Juventus del futsal (crasi Futebol de salao, calcio da sala) italiano. È infatti la squadra più titolata, avendo nel suo palmarès sei scudetti, altrettante Supercoppe, tre Coppe Italia ed una Coppa Italia di Serie B.

Una storia lunga 23 anni: dal 23 settembre 1996, esordio in Coppa Veneto a Mestre, all’11 giugno 2018, finale scudetto contro l’Acqua & Sapone. In tutti questi anni ci sono state le sfide internazionali a Mosca e a Lisbona, a Barcellona e ad Atene. Numeri grandi: 791 gare ufficiali, 487 vittorie, 132 pareggi e 172 sconfitte; 30 finali disputate, di cui 18 vinte; 3.700 i gol realizzati.

Sbagliato pensare che il Calcio a 5 sia uno sport amatoriale o da dopolavoristi. I tesserati infatti sono più di 460.000, 2.500 le società, ben tre milioni e mezzo i praticanti. Si parla insomma di uno sport molto popolare e diffuso in tutto il paese e di un movimento che ha una larghissima base ma anche una importante attività agonistica.

La Divisione Calcio a 5, dal 1989 nella Lega Nazionale Dilettanti della Federcalcio, gestisce infatti i campionati nazionali di Serie A (girone unico a 12 squadre), di A2 (due gironi, 28 squadre), di B (7 gironi, 94 squadre), di Serie A Elite Femminile (2 gironi, 17 squadre), di Serie A Femminile (3 gironi, 38 squadre) e l’Under 21 (181 squadre).

È uno sport che conta anche come mercato. Milioni di praticanti, che giocano in tutte le stagioni, perché il futsal è sia indoor che all’aperto, acquistano scarpini e abbigliamento, noleggiano campi, senza contare l’indotto: pizza e birra sono il classico «terzo tempo» di questo sport.

La lettera del presidente Zarattini, diffusa con un comunicato pubblicato nel sito internet della società, ha quindi provocato davvero un crack nel mondo del Calcio a 5. E molte critiche. Perché Zarattini, fondatore del club e presidente per 22 anni, se lo porta via il fratello maggiore, il calcio a 11: «la società Luparense parteciperà al Campionato di Eccellenza di calcio a 11» annuncia infatti Zarattini nel suo addio e non basta per placare i tifosi la promessa che «proseguirà con l’attività di settore giovanile di calcio a 5». Difficile in effetti fugare i dubbi che erano sorti durante le finali di campionato, a cavallo fra maggio e giugno, quando era apparsa la notizia che il n. 1 della Luparense era il più autorevole candidato a succedere a Renzo Rosso, che aveva appena acquistato il Vicenza Calcio spostando nel capoluogo la Virtus, alla guida del nuovo Bassano. Il progetto di Zarattini era concreto e lungimirante: creare una polisportiva per gestire il club giallorosso ripartendo dall’Eccellenza e mantenendo la Luparense in A1. Il sindaco Poletto di Bassano gli aveva fatto i classici ponti d’oro, pareva che ci fossero altri imprenditori disponibili a supportarlo, ma le insistenze del primo cittadino di San Martino alla fine lo hanno fatto recedere: «qua ho da sempre la mia azienda e qua sono impegnato nel calcio e nello sport da oltre 25 anni in prima persona, non potevo andare via. Tutti mi han chiesto di restare e non me la sono sentita di tradirli».

Inspiegabile però è il passaggio successivo, la chiusura della Luparense. Nella lettera di congedo Zarattini ricorda che già nel 2014 era stato sul punto di abbandonare e non è forse azzardato pensare a un po’ di stanchezza: «potrei dire che negli anni sono aumentate le difficoltà per mantenersi a certi livelli, constatare che la burocrazia è sempre più soffocante e che meno imprenditori si avvicinano al mondo dello sport».

Sicuramente ha pesato nella decisione la sconfitta in casa in gara-5 della finale scudetto contro l’Acqua & Sapone Pescara. Epilogo inatteso di un campionato che faceva sperare nello scudetto n. 7. Si giocava nel PalaBassano della città del Grappa, teatro di molti successi dei Lupi, che sono sempre stati costretti a disputare le fasi finali del campionato o le Coppe internazionali fuori casa. Il Palazzetto di San Martino ha una capienza di appena 500 posti, inevitabile quindi chiedere ospitalità nei due impianti di Bassano, al San Lazzaro di Padova, alla Zoppas Arena di Conegliano. Essere sempre fuori casa pesa per una squadra, chissà se Zarattini si è stancato anche di questa migrazione pluriennale.

«È finito un ciclo» sono le ultime e definitive parole del presidente. E non sono servite a nulla le testimonianze e gli appelli che gli sono arrivati dopo l’addio a cominciare da quello del presidente della Divisione Calcio a 5 Montemurri. «Grazie, ma ormai è troppo tardi. E il troppo tardi lo devo ripetere a diverse persone che avrebbero potuto aprire gli occhi prima» ha ribattuto a muso duro Zarattini, lasciando intendere che, dentro la sua decisione, ci sia parecchia polemica.

