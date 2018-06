«Sono una sacerdotessa del sesso, risveglio l’energia dei maschi»

Condividi

Emily Zanussi è una sciamana, “spiritual life coach“. Vive a Ravenna ed è originaria di Roma. In un’intervista a Radio Cusano Campus ha spiegato in cosa consistono le sue sessioni, da 150 euro l’una. «Il cliente è nudo – spiega -, invio la mia energia nel suo corpo con suoni, fischi, pronuncio parole che in quel momento entrano giustamente nello stato inconscio del cliente. Non avvengono contatti sessuali – sottolinea -, a parte la mia mano che tocca il lingam del cliente, l’organo sessuale maschile, per stimolare la sua energia».

Secondo la «sacerdotessa sessuale», come lei stessa si definisce, occorrono almeno 4 sessioni affinché l’energia virile del maschio sia completamente risvegliata. Il sesso, secondo la Zanussi, non è solo corpo, ma anzi è soprattutto spirito. Ma il “paziente”, spiega, deve allenarsi anche a casa, con la masturbazione, se vuole raggiungere la «completa maturazione spirituale».

(Fonte: Dagospia.com)