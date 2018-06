Arabia Saudita, da oggi anche le donne possono guidare

Condividi

Giornata storica oggi in Arabia Saudita. Per la prima volta in assoluto ieri domenica 24 giugno, è stato abolito il divieto di guida imposto alle donne. Il cambiamento è stato voluto lo scorso settembre dal principe ereditario Mohammed bin Salman nell’ambito del piano di riforme economiche e sociali chiamato “Vision 2030”. Le prime patenti sono state distribuite a inizio giugno e da ieri le donne possono circolare liberamente sulle strade. Subito i social si sono riempiti di post di giubilo ed entusiasmo per la storica svolta con decine e decine di donne che si sono messe al volante a partire da mezzanotte.

Nonostante questa apertura, l’Arabia Saudita rimane tuttavia uno dei regimi più oppressivi per quanto riguarda il tema dell’uguaglianza di genere. Alle donne è infatti ancora proibito viaggiare all’estero, sposarsi, frequentare le scuole superiori o sottoporsi ad alcune cure mediche senza il permesso del tutore maschio, che può essere il marito, il padre, il fratello, ma anche il figlio.

(ph: hicomm.bg)