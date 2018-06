Argentina perde, tifoso si suicida: «non mi resta più nulla»

Condividi

La sua Argentina, durante i Mondiali, ha perso contro la Croazia e lui non ha retto al dispiacere. Così Alex Dinu, 30enne indiano supertifoso di Lionel Messi, ha deciso di suicidarsi gettandosi in un fiume. Prima del gesto, però, ha scritto una lettera in cui spiegava i motivi: «non mi resta più nulla da vedere al mondo, me ne vado, nessuno deve essere considerato responsabile della mia morte».

Alex era laureato in chimica, con specializzazione in contabilità. In uno dei suoi diari su può leggere: «Messi, la mia vita è dedicata a te, in attesa di vederti alzare al cielo la Coppa dei Mondiali di Russia. La mia squadra sta iniziando il suo viaggio, portando con sé la mia vita. Ce la farò».

Fonte: HuffingtonPost