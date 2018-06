Cane poliziotto esegue massaggio cardiaco, il video incredibile

Condividi

Si chiama Poncho il cane eroe diventato famoso per un video pubblicato su Twitter dalla Polizia di Madrid. Nella clip, girata durante un’esercitazione, si vede il cucciolo praticare una RCP (rianimazione cardio-polmonare) con tutti i crismi al suo addestratore, che finge di avere un attacco di cuore. Il cane poliziotto prima salta sul petto del compagno, per poi avvicinarsi alla bocca per sentire se ha ripreso a respirare.

«Esibizione eroica del nostro Poncho, che non ha esitato un attimo a salvare la vita dell’agente, praticando l’RCP in modo magistrale» ha scritto la polizia su Twitter, aggiungendo una citazione di Josh Billings: «il cane è l’unico essere al mondo che ti amerà più di quanto tu ami te stesso», seguito dall’hashtag #Adopta.