Ciao compie 200 anni, il saluto più usato ha origini venete

Ciao: la parola più usata in Italia ma sdoganata spesso e volentieri anche all’estero, compie 200 anni. Dai libri, alle canzoni, dalla mascotte dei Mondiali di calcio 1990 al celeberrimo motorino della Piaggio, fino alle varie storpiature come il ciaone usato spesso sui social. Il ciao è un’espressione che troviamo per la prima volta scritta nel 1818 a Milano dal tragediografo Francesco Benedetti dove in una lettera accenna alle gentilezze ricevute da una signora che lo conduce alla Scala e dai milanesi in genere: «Questi buoni Milanesi cominciano a dirmi: Ciau Benedettin».

Ma questo modo di salutare non ha nulla a che fare con la confidenza. Sembra infatti che derivi dal veneziano “s’ciavo” che significa schiavo e a partire dal Quattrocento si introduce l’abitudine di salutare qualcuno dichiarandosi suo schiavo.