Crac BpVi, la favola dei consiglieri “non esecutivi”

Su questo giornale online, anche non molto tempo fa, ebbi occasione di segnalare come persone che avevano avuto posizioni apicali nella ex Banca Popolare di Vicenza non erano stati presi in considerazione dalla magistratura, pur avendo, anche agli occhi del buon senso, sicure responsabilità per quanto accaduto all’istituto. Ora è occorso un fatto nuovo che mi sembra opportuno sottolineare agli eventuali interessati.

La Corte d’Appello di Venezia (relatore Di Francesco) in data 20 febbraio 2018 è intervenuta su ricorso di alcuni consiglieri “non esecutivi” dell’istituto per multe loro inflitte dalla Consob. La linea di Venezia segue anche l’orientamento espresso dalla Cassazione in due sentenze: 2737/2013 e17799/2014. La sostanza è che «il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati, attraverso i rapporti di cui la legge fa loro carico». Con altre parole, anche i consiglieri non operativi devono conoscere tutto quanto accade nella banca, essendo essi stessi responsabili delle decisioni assunte dall’intero cda di cui fanno parte.

E’ loro dovere precipuo attivarsi per esercitare efficacemente una azione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, ergo, attraverso un costante flusso informativo che, se non viene loro messo a disposizione spontaneamente, si devono procurare comunque. Quella dei consiglieri che, non avendo funzioni esecutive, sono appunto esenti da responsabilità, è una favola che trova conferma anche negli emolumenti che costoro percepivano. La banca li attribuiva per simpatia? No, certo. Forse perché non disturbassero il manovratore? E’ probabile, ma sicuramente non accettabile. So di un multato che segnalava indignato al giro dei conoscenti come lui non avesse incarichi di alcun tipo, quindi non capiva la ratio del provvedimento. Sarebbe ora che questa prassi di irresponsabilità cessasse. Se non per sopraggiunta consapevolezza almeno per le sanzioni economiche che ne possono derivare.

Riformulo l’interrogativo che circola in vari ambienti professionali: com’è possibile che personaggi di primo piano all’interno della fu BpVi, con cifre importanti per il loro lavoro, non siano ancora stati tirati in ballo dalla magistratura? Nessun pregiudizio gratuito, ma normale curiosità di capire i criteri seguiti dalla Procura della Repubblica.