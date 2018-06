Elezioni Turchia, Erdogan stravince ancora

Condividi

Tayyip Recep Erdogan si conferma “il sultano” della Turchia vincendo alle elezioni parlamentari e presidenziali anticipate con quasi il 53% dei consensi. «Con un tasso di partecipazione di quasi il 90 per cento (87% l’affluenza, ndr), la Turchia ha dato al mondo una lezione di democrazia», ha commentato il portavoce del partito del presidente (Akp). Ma l’opposizione attacca: secondo il principale sfidante di Erdogan, Muharrem Ince, si sarebbero infatti svolte «manipolazioni» del risultato elettorale.

A preoccupare la comunità internazionale è poi l’arresto da parte delle autorità turche di 10 cittadini stranieri che stavano svolgendo attività di osservazione elettorale indipendente nel sud-est del Paese. Tra loro 4 italiani, 3 francesi e 3 tedeschi. Un altro dato delle elezioni è l’entrata in parlamento dei filo-curdi dell’Hdp: nonostante molti leader e militanti in galera, il partito ha infatti superato la soglia di sbarramento monstre del 10%. Ora per “il sultano” Erdogan si profila un mandato di 5 anni con poteri quasi assoluti messi a disposizione dal nuovo sistema presidenziale. Tuttavia il presidente non avrebbe vinto senza l’apporto degli alleati nazionalisti ed è probabile che la sua agenda di governo ne risulti influenzata. A complimentarsi per primo con il presidente turco è stato il premier ungherese populista Viktor Orban.

Fonte: Il Fatto Quotidiano