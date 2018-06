Fornovo (Bg), ex sindaco lascia 4 milioni in eredità al Comune

Condividi

Carlo Nicoli, ex sindaco Dc di Fornovo San Giovanni (Bergamo) nel 1962 e nel 1975, deceduto nel 2016 all’età di 85 anni, ha lasciato in eredità 4 milioni di euro al suo Comune. Si tratta 2 milioni e mezzo di euro tra contanti, azioni e titoli, più 3 appartamenti a Bergamo, uno a Treviglio, una villa in paese più alcuni terreni. L’importante lascito, ha dichiarato l’attuale primo cittadino Gian Carlo Piana, sarà ora destinato a finanziare opere pubbliche e servizi.

Fonte: Tgcom24

(ph: shutterstock.com)