«Forza Italia in crisi, a Vicenza presentarsi da soli era un suicidio»

«Così Forza Italia rischia l’estinzione». È questo l’allarme lanciato dal governatore della Ligura Giovanni Toti. «Forza Italia ha bisogno di una profonda ristrutturazione – spiega in un’intervista alla Stampa -. Pensare che possa essere rilanciata cambiando il simbolo e qualche faccia sarebbe come ridipingere un palazzo che ha i muri portanti lesionati. Ci sono mille modi per realizzare la democrazia interna. L’importante è far esprimere i propri militanti e i propri elettori. È da questa consultazione che dovrà emergere la nuova classe dirigente ma, soprattutto, la nuova gerarchia di valori e progetti». Toti spiega di essere stato spesso considerato «eversivo» da chi «ritiene di dover salvare solo la propria poltrona, assistendo senza battere ciglio all’ineluttabile declino. Gli elettori e i dirigenti, lasciati senza progetti, senza nemmeno la possibilità di discuterne, è ovvio che tendano a essere attratti da suggestioni diverse», conclude commentato chi si sta avvicinando alla Lega.

Parole che hanno aperto un dibattito sulla situazione in cui versa Forza Italia al quale ha risposto anche la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna. «Forza Italia ha bisogno di essere ripensata, rilanciata e ristrutturata e va evitato che a decidere la linea politica siano persone spesso senza alcuna legittimazione popolare. Ma porre questo tema attraverso interviste, addirittura ad urne aperte, mentre il popolo di centrodestra e di Forza Italia si appresta a riconfermarci la fiducia già accordataci al primo turno da Vicenza a Catania, mi sembra un’operazione miope. Se devo immaginare il centrodestra del futuro, continuo a pensare alla felice intuizione di Silvio Berlusconi: una federazione di forze, diverse ma non incompatibili, plurale e a trazione moderata e liberale. Se poi vogliamo parlare di selezione della classe dirigente, ti ricordo che molti di noi sono stati cooptati da Silvio Berlusconi. Ma ritenerlo un peccato originale da cui purificarsi facendo il bastian contrario non ha portato bene a nessuno».

Arriva anche la risposta dell’Assessore regionale del Veneto Elena Donazzan. «Giovanni Toti ha il solo merito di avere detto ad alta voce ciò che molti dicono sottovoce e nei territori. La crisi è profonda ed il malessere diffuso e l’esito elettorale, soprattutto in Veneto, ne è solo la drammatica evidenza. All’Onorevole Mara Carfagna voglio spiegare che a Vicenza abbiamo vinto al primo turno solo perché io ho forzato la mano nei confronti di una Forza Italia che si sarebbe suicidata pretendendo di imporre un proprio candidato a sindaco a dispetto di un chiarissimo messaggio da parte dei cittadini vicentini. Cittadini che hanno premiato la lista civica del sindaco Rucco con il 25% dei consensi, quando Forza Italia ha raggiunto appena il 5%: pensare di intestarsi ora la vittoria è l’equivalente di offendere gli elettori che hanno scelto con piena consapevolezza. Il successo e la crescita di Salvini sono un segnale importante che, se ignorato per comodo o arroganza, non porterà ad un esito diverso da quello di portare naturalmente gli ex elettori di Forza Italia e PDL a votare Lega. La paura di aprire un dibattito serio, o peggio la violenza della difesa corporativa dei nominati che oggi già stanno tracciano liste di proscrizione nei confronti dei critici, degli eletti del territorio che fanno sentire la propria voce di dissenso nei confronti di una gestione distante dai problemi, autoreferenziale e autoassolutoria usando il nome di Berlusconi come paravento, è il segno di una profonda inadeguatezza ad affrontare i problemi di questa crisi di Forza Italia. L’ho detto mesi fa all’indomani del 4 marzo: è nata la terza repubblica e c’è bisogno del partito unico. La chiusura a riccio della risposta della Carfagna non mi piace e sa tanto da “siamo le donne del Presidente”: a volte mi chiedo se lo stesso presidente Berlusconi sia veramente agevolato da alcune difese d’ufficio. Berlusconi ha bisogno di politica, di argomentazioni, di classe dirigente e non di verità edulcorate o di piaggeria. Proprio per questo alle critiche del Presidente della Liguria Toti dovrebbe seguire un dibattito profondo ed utile a Forza Italia», conclude l’assessore.