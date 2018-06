Green Day in Basilicata: cittadinanza onoraria a Billie Joe [VIDEO]

Condividi

Billie Joe Armstrong, frontman della band punk rock Green Day si trova in Basilicata, più precisamente a Viggiano (Potenza). Il motivo? Ricevere la cittadinanza onoraria dal sindaco del paesino lucano. Pare infatti che gli avi di Billie Joe siano partiti per l’America proprio dall’allora Lucania. «Sembrava impossibile ed invece il sogno si è avverato», ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco Amedeo Cicala.

Armstrong è risalito alle origini della sua famiglia solo alcuni mesi fa, pubblicando su Instagram una foto del certificato di nascita dei suoi trisnonni, per avere informazioni. È risultato che il paese d’origine era proprio Viggiano, in Basilicata. Grazie ai tanti fan italiani, la notizia è giunta fino al primo cittadino, che lo ha invitato per una visita ufficiale. Oggi l’arrivo, in mezzo a una folla di curiosi ed entusiasti che lo hanno accompagnato in un tour del paese.

(Ph. Amedeo Cicala)