Imperia, ex ministro Scajola eletto sindaco: «solo contro il mondo»

Condividi

L’ex ministro dell’interno, dello sviluppo economico, delle attività produttive, dell’attuazione del programma di governo ed ex presidente del Copasir Claudio Scajola è stato eletto sindaco di Imperia. Aveva già amministrato la città dal 1982 al 1983, quando era stato costretto a dimettersi per uno scandalo, e poi dal 1990 al 1995.

Controversa la sua esperienza da ministro dell’interno, sia per i fatti del G8, sia per aver tolto la scorta a Marco Biagi, poi ucciso dalle BR. Celebre anche l’episodio della casa posseduta «a sua insaputa». Al primo turno la sua lista civica ha dato filo da torcere a centrodestra, centrosinistra e M5S. Al ballottaggio Scajola ha preso il 52,05% dei voti, battendo Lanteri. «Ho vinto da solo contro il resto del mondo» ha dichiarato il politico ligure.

(Fonte: Repubblica.it)

(Ph: Twitter – Imperia Vle)