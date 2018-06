Migranti, Amendola: «non voglio vivere in Paese che chiude i porti»

Condividi

L’attore romano Claudio Amendola è intervenuto sulla questione migranti in occasione di un evento al porto turistico di Ostia. Riferendosi alla chiusura dei porti, Amendola ha dichiarato di non essere d’accordo con le politiche del nuovo ministro Salvini. «Credo che stiamo perdendo di vista la nostra indole – ha detto Amendola -, che è quella di un Paese con quattromila chilometri coste, siamo “partenti” e siamo “arrivanti”. Non possiamo nascondere questa nostra antichissima tradizione: siamo un popolo di mare. Anche chi vive in Padania – ha proseguito Amendola – in qualche modo è un mezzo marinaio. Tutti noi dobbiamo avere un pochino di coscienza e un pochino di paura, di non lasciare andare questo meraviglioso paese in una deriva che non ci appartiene e non ci è mai appartenuta, credo sia il momento di risvegliare delle coscienze un po’ troppo sopite».

«Salvini sta dando voce a un sentimento che è più lontano da me – ha aggiunto – di qualunque cosa voi possiate pensare, ma vedo che è un sentimento che purtroppo fa proseliti e che cresce in Italia». Poi è arrivata la bordata: «non voglio far parte di un Paese che chiude i porti».

(Fonte: Huffingtonpost.it)

(Ph: Twitter – Mente libera)