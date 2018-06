Migranti, coop venete sotto la lente della Corte dei Conti

Condividi

La Corte dei Conti del Veneto ha avviato alcune indagini sull’utilizzo dei fondi pubblici destinati all’accoglienza, per valutare se sono stati spesi correttamente. Accertamenti che, come scrive Sabrina Tomè a pagina 4 del Mattino, si estendono anche ad ipotesi di omesso controllo da parte degli enti pubblici deputati al monitoraggio. Anche la sezione centrale di controllo della Corte dei Conti si era occupata della questione a marzo: dalla relazione su “La Prima accoglienza degli immigrati“, riferita al triennio 2013-16, emerge che nel 2015 in Veneto il costo medio giornaliero di un migrante è stato di 34,26 euro. Gli importi maggiori si registrano nella provincia di Padova (39 euro), seguita da Venezia e Vicenza (35) e Rovigo (28,8 euro).

La Corte dei Conti ha poi fatto un’indagine a campione, scegliendo quattro diverse province italiane tra le quali Treviso. Nel 2015 la Marca ha ospitato 3.828 adulti in 64 centri di accoglienza, per un costo di 9,3 milioni di euro. Tra le note critiche, oltre al problema sovraffollamento, solo la metà dei gestori ha presentato certificati di agibilità delle strutture; quanto ai servizi «nessun gestore ha fornito prova documentale dell’effettiva somministrazione agli ospiti di pasti e bevande». Rendicontazione non prevista dalle direttive del ministero dell’Interno. «In conclusione», si legge nel dossier, «la Guardia di Finanza ha rilevato insufficienti pulizie negli ambienti, assenza di adeguato servizio sanitario, mancata erogazione del sussidio di denaro (pocket money)».